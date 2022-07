Tour de France 2022 : Bienvenue à Bergues chez les Ch’tis ? Non, chez les Flamands français !

Qui dit Bergues, dit "Bienvenue chez les Ch’tis". Le film français réalisé par Dany Boon en 2008 a donné une renommée internationale à cette petite ville de 4000 habitants. Des habitants qui se présentent plutôt comme des Flamands de France. Bergues se situe dans les Hauts-de-France, mais on y parle bien sûr le français et beaucoup le flamand que le chtimi, le fameux patois du Nord.

Le département du Nord qui retrouve le Tour de France. Un événement pour "Bergues qui attendait un passage de la Grande Boucle depuis le début des années 60" rappelle Paul-Loup Tronquoy, le maire de la ville.

10 km après le départ de la 4ème étape à Dunkerque, les Berguois ont mis les petits plats dans les grands pour célébrer la venue de la plus importante course cycliste du monde dans leur commune. Animations, dégustations et représentations des associations locales. Même le beffroi qui culmine à 47 mètres de haut s’est paré d’une énorme banderole aux couleurs du Tour de France. Accueil chaleureux et jour de fête sur la route du Tour.

