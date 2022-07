Tour de France 2022 - Ben O'Connor abandonne : "C'est comme si je pédalais avec une seule jambe"

Ben O'Connor a décidé de mettre fin à son Tour de France 2022 catastrophique ce lundi lors de la journée de repos. Quatrième du Tour 2021 et troisième du Critérium du Dauphiné il y a quelques semaines à peine, l'Australien de l'équipe AG2R était complètement largué au général au terme de la 9e étape, 86e à 50 minutes de Tadej Pogacar.

"Pendant l'étape de Lausanne (8e étape), je mes suis fait une lésion musculaire. C'est comme pédaler avec une seule jambe. C'était très difficile. Je me suis battu dimanche et je voulais voir si je pouvais passer ce point de douleur mais ça fait trop mal. C'est comme si j'avais un couteau planté dans mon fessier. C'est très douloureux et je ne pense pas que ça va se résoudre d'ici la fin du Tour. J'ai donc décidé d'abandonner", a expliqué O'Connor sur les réseaux sociaux de son équipe.

Malchanceux sur les premières étapes, O'Connor avait déjà perdu du temps lors des premières étapes mais espérait se racheter en deuxième et troisième semaine en remportant une étape.