Tour de France 2022 : Après la victoire et le maillot jaune de Pogacar, quelle tactique pour UAE dans cette 7e étape ?

Frédéric Amorison commence par revenir sur le parcours de cette 6e étape qui arrivera au sommet de la Super Planche des Belles Filles : "Au-delà de la dernière ascension, on a un parcours qui est déjà assez vallonné sur les 70 derniers kilomètres. Il y a moyen de trouver là un terrain de jeu tout à fait intéressant et surtout d'avoir ces premiers coups de pédales, avec une fréquence de pédalage et des braquets complètement différents. On va passer sur le petit plateau. Et finalement pour une première étape de moyenne montagne, c'est idéal pour avoir ce changement de rythme pour l'ensemble du peloton." Il poursuit : "Je vois une formation UAE qui lasserait partir les coureurs qui ont déjà pris quelques minutes de retard, comme cela s'était passé il y a trois ans. Ce n'est pas une bonne idée de vouloir aller sur tout, de jouer à nouveau la victoire parce que si la formation UAE décide d'arriver avec une possibilité de victoire, il n'y a personne pour battre Pogacar sur une telle arrivée, et encore moins avec les énormes pourcentages dans les 500 derniers mètres. Mais je crois qu'une échappée avec de bons grimpeurs pourrait aller au bout."



Est-ce que la victoire d'étape et le maillot jaune de Tadej Pogacar changent la tactique chez UAE Team Emirates ? "C'est un peu comme au sein de la formation Jumbo. En début de Tour, vous avez toujours l'envie de gagner rapidement pour enlever de la pression et donner de la confiance à vos équipiers. C'est réussi chez Jumbo. C'est maintenant réussi chez UAE, plus encore avec Pogacar qui va jouer le classement général. Donc un maillot jaune mais pas spécialement à défendre. C'est simplement de ne pas laisser sortir dans des coups des coureurs comme Roglic qui a perdu du temps ou Vingegaard. Et après ce sont les coureurs de la formation Ineos où ils sont trois avec Yates, Thomas et Martinez. Pour le reste, vous pouvez laisser partir un garçon comme Pinot qui est un bon grimpeur. O'Connor va essayer de repartir à l'offensive suite aux minutes perdues. Et puis sur la dernière ascension, si vous revenez avec un Pogacar à 1 minute ou 1 minute 30 du vainqueur, il n'y a aucun souci. Les garçons qui ont parfaitement réussi lors de l'édition 2019 et qui ont une capacité de bien finir sur cette dernière ascension, comme Ciccone ou Teuns, doivent passer à l'offensive. Et la formation UAE laissera à mon avis prendre libre cours à cette échappée."