Tour de France 2022 : l’analyse détaillée du parcours entre étapes clés, passages délicats et pièges à éviter

La 109e édition du Tour de France s’élance ce vendredi 1er juillet de Copenhague. L’arrivée sera jugée sur les Champs Élysées le dimanche 24 juillet à Paris. Entre les deux, 3449,8 kilomètres répartis en 21 étapes à travers 4 pays. Plaines, montagnes, littoral, pavés, chrono ou sprint il y en aura pour tous les goûts cette année. Voici l’analyse détaillée du parcours de ce Tour de France 2022.

Première particularité de cette édition : elle s’élancera un vendredi, ce qui n’était plus arrivé depuis 34 ans. En exportant le grand Départ au Danemark, ce qui en fait le départ le plus septentrional de l’histoire du Tour, les organisateurs ont dû adapter leur logistique et leur calendrier pour permettre aux coureurs et aux suiveurs de rallier l’hexagone après leurs 3 jours d’escapade danoise. Une pratique à la mode puisque cette année le Tour d’Italie et le Tour d’Espagne profitent également de cette possibilité d’avancer la course d’un jour en s’élançant respectivement de Budapest en Hongrie et d’Utrecht aux Pays-Bas.