Tour de France 2022 : 11 secteurs, 19,4 km, tout savoir sur les pavés de la 5e étape

Les 157 kilomètres entre Lille Métropole et Arenberg sont sans doute les plus redoutés de la première semaine pour une bonne partie des candidats à la victoire finale. Si le vent danois n’a pas provoqué de casse au Général, les pavés du nord de la France devraient créer quelques écarts.



Les spécialistes des classiques flandriennes, emmenés par van Aert et Van der Poel, se délectent à l’avance de ces chemins d’un autre temps et ne pensent qu’à la victoire. ASO, l’organisateur du Tour, a dessiné une première partie de course sans difficulté. Par contre une fois que les roues auront tâté du pavé cela va s’enchaîner. Les 75 derniers kilomètres de la 5e étape seront parsemés de 19,4 bornes de pavés. Soit près d’un kilomètre sur quatre.



Contrairement à Paris-Roubaix, le peloton mettra d’abord le cap au Sud en direction de Cambrai avant de remonter vers Arenberg, sans passer par sa célèbre trouée.



Les organisateurs ont opéré quelques modifications de dernière minute. Le tout premier secteur (le pavé Adrien Petit) sera, par exemple, abordé depuis Fressain et non depuis Villers-au-Tertre comme prévu initialement. "Dans le but d’améliorer la sécurité routière", a expliqué ASO.