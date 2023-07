Tour de France 1971 : après sa plus grande défaite, Eddy Merckx boucle une étape avec deux heures d'avance sur le programme

Le duel va cependant tourner court et on ne saura jamais si Merckx aurait pu réussir son incroyable pari de rattraper son retard sur Ocaña.

Dans la première étape pyrénéenne, un orage éclate. Merckx chute dans un tournant, se relève et repart. Ocaña tombe au même endroit et est heurté de plein fouet par Zoetemelk. L’Espagnol est contraint à l’abandon. À l’arrivée, Merckx refuse d’endosser le maillot jaune. Ce soir-là, il confie à notre regretté confrère Théo Mathy : "Je ne sais pas si je vais continuer. J’aurais préféré terminer second de gagner dans ces conditions". Mais Théo Mathy précise que c’est un directeur sportif français qui va le remettre en selle : "Si tu abandonnes, c’est Zoetemelk qui gagnera et il ne le mérite pas car il ne prend jamais l’initiative".

Eddy Merckx remporte alors en 1971 son troisième Tour de France... mais il a, pour la première fois, vacillé. Il a montré qu’il était un homme, avec ses faiblesses. À force de le voir gagner dans les Tours et les classiques, on l’avait presqu’oublié. Cela n’empêche pas Merckx de gagner encore de très nombreuses courses dont deux autres Tours de France en étant parfois malmené. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.