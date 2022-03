Tour de Drenthe : Lotte Kopecky 3e, la Néerlandaise Lorena Wiebes s'impose comme en 2021

Lorena Wiebes (Team DSM) a remporté la 15e édition du Tour de Drenthe, deuxième rendez-vous du World Tour féminin de la saison 2022, après 155,9 kilomètres entre Assen et Hoogeveen, samedi aux Pays-Bas. La Néerlandaise a devancé, au sprint, la championne du monde italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) et la championne de Belgique Lotte Kopecky (SD Worx) au terme d'une course marquée par de nombreux mouvements.