Tour de Catalogne : Roglic joue avec les nerfs d’Evenepoel sur la 6e étape remportée par Groves

Remco Evenepoel ne s’avoue pas vaincu. Deuxième du général à 10 secondes de Primoz Roglic, le champion du monde a une nouvelle fois tenté de déstabiliser le Slovène ce samedi lors de la 6e étape. En vain.

Après plus de 100 km de bagarre pour prendre l’échappée (l’équipe Soudal Quick-Step a tenté de placer tour à tour Cattaneo, Van Wilder et Vervaeke à l’avant), la course a explosé dans la seule difficulté du jour, l’Alt de la creu d’Aragall (5,6 km à 6,1%).

Marc Soler est passé à l’attaque en premier en prenant une vingtaine de secondes d’avance sur le peloton. Un groupe duquel s’est extrait Evenepoel à 27 km du but, juste avant la bascule.

Marqué à la culotte par Primoz Roglic, le Belge a insisté dans la descente suivante pour revenir sur Marc Soler et le distancer.

Calé dans la roue d’Evenepoel, Primoz Roglic a refusé de relayer son rival. Evenepoel a insisté pendant plusieurs kilomètres mais a fini par se relever, non sans signaler son mécontentement au Slovène.