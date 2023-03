Tour de Catalogne : Remco Evenepoel "n'est "pas fâché" avec Primoz Roglic après la 6e étape

Avec encore une étape à disputer, Evenepoel compte toujours 10 secondes de retard sur Roglic. "Dimanche, il y a une longue ascension en début d'étape. Il y aura déjà beaucoup d'attaques. Et nous savons que le circuit local à Barcelone est très dur. Sans un moment de repos. Cela attaquera de partout. Nous essayerons certainement de jouer la victoire d'étape. Le classement général est très difficile, bien que tout est encore possible. J'espère que Primoz et moi pourrons encore nous échapper, j'espère qu'il collaborera et que nous pourrons viser la victoire d'étape."