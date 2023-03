Tour de Catalogne : Remco Evenepoel battu de justesse par Roglic sur la 1ère étape

Malgré la belle remontée d’Evenepoel, Roglic est parvenu à garder une légère marge d’avance pour s’imposer de justesse et enregistrer sa 5e victoire de la saison, la 70e de sa carrière. Le Néerlandais Ide Schelling complète le podium devant le Belge de Lotto Dstny Maxim Van Gils et l’Italien Giulio Ciccone. Deux autres Belges terminent dans le Top 10 : Ilan Van Wilder (8e) et Milan Menten (9e).

Egan Bernal et Richard Carapaz n'ont pas pu suivre les meilleurs et ont déjà perdu respectivement 12 et 10 secondes sur Evenepoel et Roglic, bonifications excluses.

Roglic et Evenepoel déjà très en vue ce lundi… voilà qui promet pour mardi. La deuxième étape présente en effet un premier rendez-vous pour les grimpeurs entre Mataro et Vallter (166km). L’arrivée sera jugée au sommet d’une ascension de 15,1 km à 6,7%. Un parcours idéal pour un nouveau duel Evenepoel – Roglic.