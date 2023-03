Tour de Catalogne : Remco Evenepoel bat Primoz Roglic au sprint au sommet de La Molina

Remco Evenepoel s’est imposé en patron au sommet de La Molina dans la troisième étape du Tour de Catalogne. Le Belge a fait rouler son équipe avant d’attaquer dans la montée finale et de disputer la victoire dans un sprint à deux face à Primoz Roglic. Evenepoel a été le plus fort et a battu le Slovène.

Un groupe de quatre sort avec le Belge Van Gils, Guillaume Martin, Richard Carapaz et Jefferson Cepeda. Ils sont rejoints par trois autres fugitifs : Simone Petili, Filippo Zana et Niklas Eg. L’écart monte jusqu’à cinq minutes pour les sept hommes de tête.

Le groupe se désagrège au fil des kilomètres et ils sont trois à attaquer la dernière difficulté en tête. Van Gils est accompagné de Carapaz et Martin et le trio compte une cinquantaine de secondes d’avance sur le peloton.

Guillaume Martin est le premier à être repris par un peloton emmené par la Soudal – Quick Step de Remco Evenepoel. Van Gils accélère et dépose Carapaz qui est repris à 9km de l’arrivée. Le Belge continue, lui, en solo mais est revu par le peloton 500 mètres plus loin.

Remco Evenepoel prend ses responsabilités et attaque à 4,5km de l’arrivée sur une partie pourtant plus roulante et seul Primoz Roglic parvient à sauter dans sa roue.

Le Belge fait le forcing et les deux hommes vont se disputer la victoire. Evenepoel lance le sprint et fait sauter Roglic de la roue. Le Belge célèbre sa victoire et ne prend donc que deux secondes au Slovène, qui conserve le maillot de leader ... à la place puisque les deux hommes sont dans le même temps.

Roglic ayant terminé 1er, 2e et 2e et Evenepoel 2e, 3e et 1er, c'est le Slovène qui conserve la tête du classement général.