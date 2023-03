Tour de Catalogne : le terrible Mont Caro et ses rampes abruptes pour départager Evenepoel et Roglic

Primoz Roglic et Remco Evenepoel sont dans le même temps au moment d’aborder la 5e étape du Tour de Catalogne ce vendredi. Celui qui franchira la ligne devant l’autre aura donc le maillot de leader sur les épaules en soirée. Quoi de mieux pour départager ces deux hommes-là qu’une ascension brutale au Mont Caro, col redoutable de la région de Tarragone ?

Dernière arrivée au sommet de ce Tour de Catalogne, cette ascension de 8,6 km à 8,8% est sans doute la dernière occasion de faire de grands écarts au classement général alors que les deux dernières étapes offrent un parcours moins compliqué.

Cette ascension qui se terminera au Mirador del Portell (NDLR : l’ascension est en réalité plus longue mais pas accessible pour arrivée d’étape) présente de nombreux passages qui dépassent les 12% et même une rampe à 20% annoncent les organisateurs.

Le Tour de Catalogne a déjà accueilli trois arrivées au sommet de ce col. Deux Colombiens, Alirio Chizabas en 1985 et Lucho Herrera (1991) avaient levé les bras il y a plus de 30 ans. En 2017, c’est Alejandro Valverde qui était sorti vainqueur d’une superbe bataille face à Christopher Froome et Alberto Contador. L’Espagnol avait fini par décrocher la victoire finale. Qui sait si ce scénario se répétera ce vendredi.