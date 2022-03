Tour de Catalogne : Kaden Groves remporte son premier succès WorldTour sur la deuxième étape, Hvideberg premier au général

Le coureur australien Kaden Groves (BikeExchange - Jayco) remporte la deuxième étape du Tour de Catalogne à l’issue d’une course longue de plus de 200 kilomètres entre L’Escala et Perpignan.

Ce mardi midi était lancée la deuxième étape du Tour de Catalogne. Un peu plus de dix kilomètres après la ligne de départ, trois coureurs, Joan Bou (Euskatel-Euskadi), Adria Moreno Sala (Burgos BH) et Jonas Iversy Hvideberg (DSM), sont parvenus à marquer une distance avec le peloton et ont pris une minute d’avance. Le trio de tête augmente rapidement son écart et a trois minutes d’avance sur le peloton après seulement 20 kilomètres de course.

Après environ une heure et demie, l’avance de l’échappée se stabilise à cinq minutes. La formation du leader Michael Matthews ne l’entend pas de cette façon et augmente la pression au sein du peloton. Le trio de tête a perdu quelques secondes et possède 4 minutes et 45 secondes d’avance sur le groupe principal.

À près de la moitié de la course, l’écart entre la tête et le peloton se réduit petit à petit et le trio ne devance plus que de quatre minutes le reste des coureurs. La Bahrain Victorious prête main-forte à la BikeExchange-Jayco en tête de peloton pour assurer la poursuite du trio de tête.

À l’approche de la première difficulté répertoriée de la journée, l’ascension du Coll de Sa Perafita, la tête maintient quatre minutes d’avance mais, peu de temps après, la formation australienne BikeExchange-Jayco augmente le rythme et l’écart est réduit à trois minutes.

Vers 15 heures, à 85 kilomètres de l’arrivée, Joan Bou prend les devants. Le coureur d’Euskatel-Euskadi a franchi en première position la ligne du sprint intermédiaire. L’Espagnol empoche trois secondes. Les hommes de tête maintiennent une moyenne de 41 km/h.

Joan Bou est toujours en tête lors de la deuxième ascension répertoriée, le Coll del Frare, il récupère trois points au sommet et Hvideberg consolide son maillot de meilleur grimpeur en prenant deux points.

C’est toujours le même trio qui entame la dernière difficulté répertoriée de la journée, le Coll des Belitres. Passé ce col, à quarante kilomètres de l’arrivée, le groupe en tête est de moins en moins serein : les équipes de sprinteurs roulent à l’avant du peloton et ne sont plus qu’à une minute derrière l’échappée.

À trente kilomètres de l’arrivée, l’équipe belge Lotto-Soudal roule à l’avant du peloton et le trio de tête ne compte plus que trente secondes d’avance. Seulement quelques instants après, l’échappée se fait engloutir par le peloton. Cela annonce très certainement un sprint massif lors de l’arrivée à Perpignan.

Le peloton est nerveux dans les derniers kilomètres de la course et les chutes se multiplient. BikeExchange est ralenti par une chute de Simon Yates, son équipe veut le ramener dans le peloton mais ça ne suffit pas et à quelques centaines de mètres de l'arrivée c'est la formation Quick-Step Alpha Vynil qui s'enflamme.

C'est finalement Kaden Groves (BikeExchange - Jayco), la petite surprise de la fin, qui passe la ligne d'arrivée en premier à Perpignan juste devant Phil Bauhaus. C'est Jonas Iversy Hvideberg (DSM) qui passe premier au classement général.