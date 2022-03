Tour de Catalogne : Il chute dans un (profond) ravin, remonte seul, enfourche un vélo et finit top 10

Mattias Skjelmose, coureur danois de Trek-Segafredo, nous a offert une scène décontenançante sur le Tour de Catalogne ce mardi. À un peu moins de soixante kilomètres de l’arrivée, il a chuté dans un ravin particulièrement profond. L’image de sa chute est très impressionnante, mais il semblerait que le coureur ait eu beaucoup de chance, sans doute retenu par les buissons dans le talus en contrebas.

Alors que son équipe et les gens ayant assisté à la scène retenaient leur souffle, le coureur remontait rapidement sur la route, envahi par l’adrénaline et criant à tout-va "Je vais bien, donnez-moi un autre vélo". Il semblerait qu’il ne se soit pas trompé, il allait plutôt bien puisqu’il est même parvenu à terminer dans le top 10 de cette deuxième étape arrivée à Perpignan. Un grand ouf de soulagement alors que tout le monde a encore en tête la chute de Remco Evenepoel sur le Tour de Lombardie en août 2020. Et d’autres moments dans le même genre qui ne se sont pas terminés aussi bien.