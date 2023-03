Tour de Catalogne : Ciccone vainqueur de la 2e étape à Vallter 2000 devant Roglic et Evenepoel

Egan Bernal et Richard Carapaz sont rapidement distancés. Bahrain imprime un tempo élevé. Esteban Chaves (EF) attaque à six kilomètres du sommet. Ils ne sont plus qu’une vingtaine dans le peloton dont Roglic, Evenepoel et… Cian Uijtdebroeks. A trois kilomètres de la ligne, Ilan Van Wilder prend le relais avec Remco dans sa roue. Landa lance la bagarre des gros bras 1000 m plus loin.



Evenepoel réagit avec aisance. Il emmène le groupe et accélère juste avant la flamme rouge. Seuls Ciccone, Roglic et Landa suivent. Ce quatuor "gobe" Chaves et se joue la victoire. Landa est le premier à céder après une nouvelle banderille de Remco. Ciccone et Roglic s’accrochent et sont plus véloces au sprint.



L’Italien remporte le 9e succès de sa carrière.