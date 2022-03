Tour de Catalogne : Ben O'Connor dompte la 3e étape et prend la tête du général

Ben O'Connor (AG2R Citroën) a remporté la troisième étape du Tour de Catalogne, quatrième course à étapes WorldTour de la saison. L'Australien s'est imposé à la station de La Molina après 161 kilomètres au départ de Perpignan.

L'ascension finale (12 km à 4,5 %), où l'Espagnol Alejandro Valverde s'est imposé à deux reprises en 2017 et 2018, mène à l'altitude de 1691 mètres. O'Connor, parti en solitaire, l'a emporté avec six secondes d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) et le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic). Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl) termine 14e et meilleur Belge à 9 secondes du vainqueur.

L'Australien, qui décroche la 6e victoire de sa carrière, en profite pour prendre le maillot de leader des épaules du Norvégien Jonas Iversby Hvideberg (DSM). Il compte 10 secondes d'avance sur Ayuzo et 12 secondes sur Quintana. Van Wilder est 12e à 19 secondes.