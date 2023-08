Tour de Burgos : Roglic s’impose aux Lagunas de Neila et s’assure du succès final

Trois victoires sur cinq étapes et le classement final, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a frappé fort au Tour de Burgos. Le Slovène, vainqueur du Giro en mai, est prêt pour la Vuelta. La concurrence est prévenue.



Ce samedi en Golmayo et les Lagunas de Neila, Rogla ne s’est pas contenté d’assurer sa victoire au classement général. Il a donné un éclat supplémentaire à son succès en levant les bras au sommet de cette ascension traditionnelle du Tour de Burgos.



Roglic a fait parler son explosivité pour devancer Adam Yates (UAE Team Emirates) et Alexandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). Le Russe (2e à 39'') et le Britannique (3e à 42'') sont aussi ses dauphins au "Général". Déjà vainqueur du chrono par équipe et de la troisième étape, le coureur Trbovlje a donc bouclé en beauté sa semaine en Castille-et-León.



Il remporte ses 11e et 12e victoires de la saison. Il porte son compteur personnel à 77 bouquets chez les pros. Pour son retour en compétition, il a en tout cas fait forte impression. Roglic se présentera en pleine confiance le 26 août à Barcelone pour le départ de la 78e Vuelta. Avec Vingegaard, il sera l’un des leaders d’une impressionnante équipe Jumbo-Visma.