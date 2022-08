Tour de Burgos – Pavel Sivakov remporte le classement général, la dernière étape pour Joao Almeida

Le Français Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) a remporté le classement général du Tour de Burgos (2.Pro) au terme de la cinquième et dernière étape disputée samedi sur 170 km entre Lermas et Lagnuas de Neila et gagnée par le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates).

Un groupe de trois coureurs s’est isolé en tête avec l’Italien Marco Frigo (Israel-Premier Tech), le Néerlandais Jetse Bol (Burgos-BH) et l’Espagnol Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi). Après avoir compté près de cinq minutes d’avance sur le peloton, le trio de tête a été repris à sept kilomètres de l’arrivée.

L’équipe Ineos Grenadiers a accéléré le rythme dans la montée de Lagnuas de Neila et les candidats au classement général ont été lâchés au compte-gouttes. Dans un groupe réduit à quatre coureurs, Joao Almeida a accéléré à 500 mètres de l’arrivée pour décrocher la 9e victoire de sa carrière devant le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) et Pavel Sivakov. Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl) termine 5e et meilleur Belge.

Au classement général, Sivakov s’impose avec 35 secondes d’avance sur Joao Almeida et sur Miguel Angel Lopez. Le Français décroche la 4e victoire de sa carrière, la première cette saison. Ilan Van Wilder termine 5e à 41 secondes.