Tour de Burgos : Lotte Kopecky perd la tête du général après la victoire de l'échappée Matilde Vitillo

Après avoir remporté la première étape du Tour de Burgos, Lotte Kopecky n’a pas su défendre son maillot de leader aujourd’hui. Après avoir joué au chat et à la souris tout au long de la journée, l’échappée a su garder son avance sur la ligne d’arrivée. Il faut dire qu’avec près de sept minutes d’avance, la poursuite s’annonçait compliquée pour les équipes de sprinteuses. Finalement, Matilde Vitillo s’impose au sprint face à Nina Buijsman. La Belge Kopecky règle le peloton pour s’adjuger la 8ème place à sept secondes. Avec ce malheureux écart, elle passe à la deuxième place du général à six secondes derrière la Colombienne Jennifer Ducuara qui finit 6ème aujourd’hui.

À noter que l’Italienne Marta Cavalli a chuté et doit malheureusement abandonner. Elle a remporté l’Amstel Gold Race et la Flèche wallonne plus tôt dans la saison.