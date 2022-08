Tour de Burgos : le coup de gueule de Philippe Gilbert sur le parcours de la 2e étape

Ce mercredi, une grosse chute est survenue lors de la 2e étape du Tour de Burgos. Une chute due à un dos-d’âne. Philippe Gilbert, représentant des coureurs pour la commission des athlètes en a profité pour passer un coup de gueule sur le parcours choisit.

Si les chutes font partie du cyclisme, il faut tout faire pour les éviter. A commencer par établir un parcours sans trop de danger. Ce qui n’a pas été le cas ce mercredi lors des derniers kilomètres de la 2e étape du Tour de Burgos qui a vu le peloton chuter à cause d’un dos-d’âne.

Cette chute ne plaît pas à Philippe Gilbert qui en tant que représentant des coureurs pour la commission des athlètes en a profité pour passer un coup de gueule sur ses réseaux sociaux.

"Je me joins aux coureurs victimes de la chute au Tour de Burgos. Je défends la sécurité des athlètes et dénonce ce genre de manquement ! J’ai demandé à l’UCI d’avoir un protocole de reconnaissance, contrôle et validation des parcours et surtout des arrivées mais cela n’est toujours pas mis en place. Malheureusement les coureurs sont toujours les victimes de ces négligences. Il est temps que les sujets de la sécurité soient pris au sérieux et que cela change pour le bien du cyclisme."

Espérons que cette fois, les dirigeants de l’UCI ont bien compris la leçon et vont en prendre bonne note.