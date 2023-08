Tour de Burgos : la Jumbo-Visma de Primoz Roglic domine le chrono par équipes, Valter devient leader

L'équipe néerlandaise Jumbo-Visma s'est adjugé mercredi le meilleur temps sur la 2e étape du Tour de Burgos cycliste (2.Pro), un contre-la-montre par équipes de 13,1 kilomètres entre Oña et Poza de la Sal.

Sur un tracé court, sinueux et en montée continue, ponctué par une ascension finale de deux kilomètres à près de 5% de moyenne, la formation de Primoz Roglic a dominé l'exercice chronométré à plus de 53,6 km/h de moyenne. Elle s'impose avec 19 secondes d'avance sur la Movistar et 30 secondes sur l'équipe BORA-hansgrohe, troisième du jour.

En tête au premier point intermédiaire, l'équipe UAE Team Emirates a finalement terminé à 34 secondes des vainqueurs à la suite d'un coup de fatigue, dans le dernier kilomètre, de George Bennett, quatrième coureur sur la ligne, soit celui sur lequel le temps de l'équipe est enregistré. Le champion de Hongrie Attila Valter (Jumbo-Visma) passe en tête du classement général grâce à la victoire de son équipe à Poza de la Sal. La 3e étape du Tour de Burgos est programmée jeudi entre Sargentes de la Lora et Villarcayo, sur une distance de 183 kilomètres.

Cette 45e édition s'achèvera samedi à Lagunas de Neila. Le Français Pavel Sivakov a gagné l'an dernier, et Remco Evenepoel est le dernier Belge a l'avoir remporté en 2020.