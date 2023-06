Tour de Belgique : Mathieu van der Poel décroche l'étape reine à Durbuy en leader solitaire

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté en solitaire la quatrième étape du Tour de Belgique, disputée ce samedi sur la distance de 172.6 kilomètres autour de Durbuy.

MVDP, qui n'avait plus goûté à la victoire depuis son triomphe à Paris-Roubaix le 9 avril dernier, a évidemment consolidé son maillot mauve et blanc de leader au sommet du Mur de Durbuy et devrait en toute logique ajouter le Tour de Belgique à son palmarès, dimanche, lorsqu'il franchira la ligne d'arrivée de la cinquième et dernière étape à Bruxelles.

Mathieu van der Poel a placé son attaque décisive à 37 kilomètres de l'arrivée, dans l'ultime ascension de la Petite Somme, l'une des six côtes répertoriées de la boucle d'une quarantaine de kilomètres que les coureurs ont dû se farcir à quatre reprises.

Le vainqueur de Milan-Sanremo et de Paris-Roubaix s'est adjugé l'étape reine de ce Tour de Belgique avec 16 secondes d'avance sur le Belge Thibau Nys (Trek Segafredo), deuxième, et le Danois Casper Pedersen ( Soudal Quick-Step), troisième à 18 secondes.

Au classement général, MVDP compte à présent 40 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, le Norvégien Søren Wærenskjold (Uno-X), vainqueur du contre-la-montre à Beveren vendredi.

Dimanche, la dernière étape de l'édition 2023 du Tour de Belgique verra les coureurs s'affronter sur les chaussées de la capitale, puisque l'arrivée et le départ sont prévus à Bruxelles. Au terme des 194.8 kilomètres au programme, les sprinteurs devraient en découdre, et le classement général ne devrait plus évoluer.