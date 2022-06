Tour de Belgique : de sérieux atouts chez Quick-Step Alpha Vinyl et Lotto Soudal pour les étapes et le général

La 91ème édition du Tour de Belgique débutera mercredi du côté de Merelbeke, et la course à la succession de Remco Evenepoel, vainqueur en 2019 et 2021, s'annonce très ouverte... Toutes les étapes seront à vivre en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio, de mercredi à dimanche !

Une étape "flandrienne", une étape "ardennaise", deux étapes qui devraient se terminer par un sprint massif et un contre-la-montre individuel : ces cinq jours passés sur le sol belge devraient permettre à des coureurs aux profils bien différents de s'illustrer.

La première étape, entre Merelbeke et Maarkedal, se déroulera dans les Ardennes Flamandes et s'offrira sans doute à un spécialiste des Flandriennes. Elle devrait aussi établir un premier écrémage dans l'optique de la victoire finale.

Chez Lotto Soudal, une équipe engagée dans une chasse aux points UCI pour garantir sa place au sein du World Tour, on a sorti la grosse artillerie : Tim Wellens, Victor Campenaerts et Florian Vermeersch trouveront là un terrain de jeu où ils pourront exploiter pleinement leurs qualités.

La remarque vaut aussi pour Yves Lampaert , Mauro Schmid et Florian Sénéchal : Quick-Step Alpha Vinyl se présente également au départ avec un trident offensif qui ne manquera pas de dynamiter les ascensions au programme...

Dès la deuxième étape, place - sans doute - à un sprint massif. Arnaud De Lie, révélation de la saison et lauréat de six courses d'un jour depuis ses débuts chez les professionnels en janvier, bénéficiera du travail du train Lotto Soudal... Son duel face à Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) le recordman de victoire cette saison avec neuf succès au compteur, vaudra la peine d'être vécu ! Le tout sera arbitré par d'autres grands noms du sprint international, comme Sam Bennett (Bora hansgrohe), Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), Mads Pedersen (Trek Segafredo)...

Le contre-la-montre au programme de la troisième étape (11.8 kilomètres à Scherpenheuvel-Zichem), devrait permettre aux candidats à la victoire finale de créer un petit écart sur leurs adversaires. Victor Campenaerts et Yves Lampaert, deux spécialistes de la discipline (dans un passé pas si lointain), l'aborderont avec le plein de motivation s'ils jouent devant au général.

Le lendemain, place à l'unique étape disputée en Wallonie, avec départ et arrivée à Durbuy. Dans les Ardennes, la bagarre devrait être à nouveau passionnante entre les blocs Lotto Soudal et Quick-Step Alpha Vinyl... même si d'autres hommes en forme ces dernières semaines (Dries De Bondt, Lorenzo Rota...) trouveront eux aussi un terrain propice à leurs qualités.

Enfin, la dernière étape devrait sourire aux sprinteurs et ne pas bouleverser le classement général établi la veille. S'ils sont toujours de la partie entre Gingelom et Beringen (Limbourg), Arnaud De Lie et Fabio Jakobsen auront l'occasion d'aller chercher un nouveau bouquet cette saison...