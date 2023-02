Tour d’Oman : Vansevenant gagne au sommet de Green Mountain mais loupe la victoire finale pour une seconde

Mauri Vansevenant a remporté la cinquième et dernière étape du Tour d’Oman. Le coureur de Soudal-Quick Step s’est imposé au sommet de Green Mountain. Il est passé tout près de faire coup double, mais il lui manque finalement une petite seconde pour accrocher le classement final.



Matteo Jorgenson (Movistar) s’est accroché dans la roue de notre compatriote. Il concède quatre secondes suite au jeu des bonifications. Mais il a réussi à éviter "la cassure" qui aurait pu lui coûter le maillot rouge. L’Américain inscrit son nom au palmarès de l’épreuve et succède à Jan Hirt.



Maxim Van Gils (6e, Lotto-Dstny) et Cian Uijtdebroeks (9, Bora-Hansgrohe) terminent également dans le Top 10.



A 23 ans, Jorgenson engrange son premier succès dans une course par étape. Le coureur de Walnut Creek avait ouvert son compteur chez les pros lors de la troisième étape.