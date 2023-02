Tour d’Oman – Uijtdebroeks : "Le sprint était un peu trop explosif pour moi"

En terminant cinquième de la troisième étape du Tour d’Oman à trois secondes du vainqueur Matteo Jorgenson, lundi, Cian Uijtdebroeks est passé de la 18e à la 9e place au classement général.

"La journée a été bonne non seulement pour le résultat de l’étape, mais aussi pour le classement général", a analysé le coureur BORA – hansgrohe.

"L’arrivée n’était pas facile, très raide, pour les puncheurs et c’est toujours un peu difficile pour moi. Mais mes coéquipiers, notamment 'Emu' (Emanuel Buchmann) m’ont beaucoup aidé et je n’ai pas eu à fournir un effort trop important avant la montée.

"L’approche vers la montée finale n’était pas facile et malgré la vitesse, j’ai été bien amené au pied de la difficulté. Dans l’ascension aussi, mes coéquipiers m’ont parfaitement maintenu en bonne position. Lors des attaques, j’ai pu suivre assez facilement, mais le sprint était un peu trop explosif pour moi. Je termine cinquième et je retiens surtout que j’ai eu un bon feeling dans la montée et je peux donc envisager avec confiance l’étape de mercredi avec arrivée sur Green Mountain, une montée qui me convient beaucoup mieux", a pronostiqué Uijtdebroeks.