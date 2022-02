Tour d’Oman : Said Al Rahbi, la promesse du cyclisme omanais

Nom: Al Rahbi. Prénom: Said. Profession: coureur cycliste. Il a 21 ans et porte fièrement sur le torse les couleurs nationales. Du blanc, du rouge et du vert. Rappel de son titre conquis le 8 octobre dernier à Mascate, la capitale du Sultanat d’Oman. Ce pays du Moyen-Orient organise cette semaine la 11ème édition de son tour national. Une épreuve qui fait son retour au calendrier après 2 annulations consécutives en 2020 et 2021.

Et pour la première fois, des jeunes coureurs omanais ont le privilège de représenter leur pays dans l’épreuve locale. Le but? Prendre de l’expérience et se mesurer à l’élite mondiale du cyclisme. Said peine à y croire mais il est bien au départ d’une course pro aux côtés de grands noms du peloton tels que Mark Cavendish, Rui Costa ou encore Fernando Gaviria.

"Pour moi, l’objectif, c’est d’honorer le maillot de l’équipe nationale et de bien représenter le pays" déclare Said Al Rahbi. "J’ai déjà fait des résultats au niveau arabe. J’ai gagné des médailles aux championnats du golfe Persique. Le plus important à mes yeux, c’est de faire honneur à mon pays et de montrer le maillot".

Said est le chef de file d’une équipe composée de 7 coureurs. Ils s’appellent Faisal, Husam, Mazin ou encore Mohammed. Ce sont les pionniers du cyclisme sur le sol désertique du Sultanat d’Oman. Des athlètes au cœur d’un projet ambitieux qui vise à développer ce sport à Oman avec le soutien logistique (vélos et matériel) du centre mondial du cyclisme de l’UCI.