Tour d'Oman : Mark Cavendish de retour après sa chute sur la piste des Six Jours de Gand

Mark Cavendish participera au Tour d'Oman du 10 au 15 février, a annoncé son équipe Quick-Step Alpha Vinyl ce dimanche. Il s'agira pour le sprinteur britannique de sa première course de la saison.

Iljo Keisse, Stijn Steels, l'Italien Fausto Masnada et le Suisse Mauro Schmid ainsi que les néo-professionnels Stan Van Tricht et le Britannique Ethan Vernon complètent l'effectif de la formation de Patrick Lefevere.

Mark Cavendish, 36 ans, disputera aussi sa première course depuis sa chute aux Six Jours de cyclisme sur piste de Gand fin novembre où il s'était fracturé deux côtes et avait souffert d'un pneumothorax.

Absent du calendrier depuis deux ans, le Tour d'Oman (2.Pro) revient dans le circuit pour une onzième édition.

Répartie sur 6 étapes, l'épreuve verra sept formations du WorldTour au départ dont Quick-Step Alpha Vinyl Team, donc, et Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ainsi que ProTeams. Bingoal Pauwels Sauces WB pour ce qui est des équipes belges.

L'épreuve n'avait pu être organisée en 2020 à la suite du décès du sultan Qaboos bin Said et en raison de la crise sanitaire l'an dernier.

Le Suisse Fabian Cancellara s'était imposé dans le Sultanat lors de la première édition en 2010. Deux vainqueurs du Tour de France, le Britannique Christopher Froome et l'Italien Vincenzo Nibali, Ben Hermans, lauréat en 2017, ainsi que le Kazakh Alexey Lutsenko, vainqueur des deux dernières éditions en 2018 et 2019, figurent aussi au palmarès.