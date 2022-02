Tour d'Oman : Fausto Masnada remporte la 4e étape et devient le nouveau leader du général

L'Italien Fausto Masnada (Quick-Step-Alpha Vinyl) a fait coup double au Tour d'Oman dont il a remporté en solitaire la 4e étape, dimanche, devant son coéquipier suisse Mauro Schmid. Masnada est devenu le nouveau leader du classement général.

La 4e étape du Tour d'Oman (2.Pro), qui a été disputée dimanche entre Al Sifah et Muscat sur la distance de 119,5 kilomètres, était pimentée par la triple ascension dans la finale du Bousher Al Amerat. Trois coureurs se sont échappés dès le début de l'étape, l'Italien Samuele Zoccarato, l'Espagnol Julien Irizar et le Tchèque Michael Kukrle. Le trio a été repris par le peloton à 83 kilomètres du but. Un groupe de cinq coureurs s'est ensuite formé avec les Italiens Marco Canola et Samuele Zoccarato, revenu dans un deuxième temps, le Danois Soren Kragh Andersen, le Suisse Mauro Schmid, le Canadien Antoine Duchesne et le Norvégien Jonas Hvideberg. Les 5 hommes possédaient 50 secondes d'avance sur le peloton à l'approche de la première ascension de Al Jabal Street (Bousher Al Amerat), une côte de 3,2 kilomètres (6,8 %), alors qu'il restait 50 kilomètres à couvrir. Les équipes Intermarché-Wanty-Gobert et UAE se montraient très actives en tête de peloton, maintenant un écart de moins d'une minute avec les fuyards.

A 25 kilomètres de l'arrivée, Mauro Schmid s'était isolé à l'avant avec un avantage de 25 secondes sur un groupe comprenant les ténors du classement général, dont le leader danois Anthon Charmig. Le Français Kevin Vauquelin allait reprendre Schmid dans la 3e ascension de Bousher Al Amerat avant de s'isoler dans la descente. Le regroupement avec le groupe Charmig s'est produit à 12 kilomètres du but. L'Italien Fausto Masnada (Quick Step-Alpha Vinyl) a alors joué son va-tout dans la descente pour s'isoler définitivement en tête et s'imposer à Muscat, près de trois ans après sa dernière victoire dans la 6e étape du Giro.

Masnada a devancé de 1:07 le groupe de chasse réglé par son coéquipier suisse Mauro Schmid et le Français Kevin Vauquelin. Anthon Charmig, 6e du jour à 1:07, a cédé son maillot de leader du classement général au vainqueur du jour, Fausto Masnada, qui était 13e du général à 24 secondes au terme de l'étape de samedi. L'Italien possède désormais 55 secondes d'avance sur Charmig et 58 secondes sur le Tchèque d'Intermarché-Wanty-Gobert Ian Hirt. La 5e étape, sur 6, du Tour d'Oman sera disputée lundi entre Samail et Jabal Al Akhdar sur la distance de 150,5 kilomètres.