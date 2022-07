Tour d'Italie féminin : L'Américaine Kristen Faulkner s'impose dans la 9e étape, Van Vleuten reste en rose

L'Américaine Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco) s'est imposée en solitaire samedi dans la neuvième et avant-dernière étape du Tour d'Italie féminin (WorldTour) qui a été disputée en altitude entre San Michele All'Adige et San Lorenzo Dorsino sur la distance de 112,8 kilomètres. Elle a devancé de 59 secondes l'Italienne Marta Cavalli (FDJ), qui a franchi la ligne d'arrivée au sommet avec un avantage de 15 secondes sur sa compatriote Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) et la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Movistar), leader de la course italienne. Gaia Realini a complété le top 5 du jour.

Faulkner (29 ans) avait prolongé son effort lancé avec l'Italienne Gaia Realini dans la première difficulté du jour, le Fai della Paganella. L'Américaine, lauréate du prologue, a lâché Realini dans la finale de la dernière ascension répertoriée du jour, le Passo Daone, et a accumulé de précieux points tout au long de l'étape pour s'emparer de la première place au classement de la montagne.

Annemiek Van Vleuten (39 ans), 4e samedi, a conservé son maillot de leader du classement général, à une journée de la fin de l'épreuve italienne. La Néerlandaise, lauréate de Liège-Bastogne-Liège et du Circuit Het Nieuwsblad en 2022 et qui vise un troisième succès final au Giro féminin, possède une avance confortable de 1:52 sur l'Italienne Cavalli, qui l'a devancée de 15 secondes samedi, et 6:10 sur l'Espagnole Mavi Garcia, 9e samedi.

La dernière étape du Giro féminin sera disputée dimanche sur un parcours majoritairement plat entre Abano Terme et Padoue sur la distance de 90 kilomètres.