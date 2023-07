Tour d'Italie féminin : Antonia Niedermaier gagne la 5e étape, Annemiek van Vleuten chute mais conforte le rose

L'Allemande Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing) a remporté en solitaire la 5e étape du Tour d'Italie féminin (WorldTour) courue mardi sur 105,6 km entre Salassa et Ceres. La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar), deuxième, a conforté son maillot rose.

Trois cols étaient répertoriés: le Passo del Lupo (9,8 km à 8,6%), Vietti (10,8 km à 3,7%) et la côte de Sant'Ignazio (4,1 km à 8,2%). Membre d'un groupe d'une dizaine de coureuses, Niedermaier a attaqué sur la côte de Vietti, à 25 km de l'arrivée. Elle restait devant sur la dernière ascension du jour, dont le sommet se trouvait à 10 km de l'arrivée. Dans la descente, Van Vleuten et l'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), les deux premières du général, chutaient tour à tour. Le maillot rose repartait rapidement tandis que la championne d'Italie perdait plus de temps. Van Vleuten se rapprochait de Niedermaier dans le final, mais l'Allemande tenait bon et s'adjugeait, à 20 ans, la quatrième victoire de sa carrière, sa première de la saison. Van Vleuten prenait la deuxième place à 9 secondes. La Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black (SD Worx) prenait la troisième place à 1:26, juste devant la Française Juliette Labous (dsm-firmenich) et l'Américaine Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB).

Au général, Niedermaier remonte en deuxième position à 2:07 de Van Vleuten. Ewers est troisième à 2:18. Mercredi, la 6e étape mènera le peloton autour de Canelli sur un parcours de 104,4 km avec une ligne d'arrivée placée au sommet d'une bosse de 2,8 km à 5,5% de moyenne. Le Tour d'Italie féminin s'achèvera dimanche à Olbia après la 9e étape.