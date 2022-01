Tour d'horizon des crêpes de nos régions

Certes, le Belge aime la traditionnelle crêpe au sucre, mais il adore aussi varier les plaisirs et intégrer toutes sortes d’ingrédients à ses préparations.

Traditionnellement, si le Liégeois aimera ajouter de la bière et des raisins à sa pâte et faire sauter des bouquettes (boukètes en wallon liégeois), les Binchois et les Nivellois, quant à eux, préféreront "les doubles", des crêpes préparées à base de farine de sarrasin et agrémentées de fromage relevé.

Mais, entre les bouquettes, les doubles et les autres recettes, on ne sait plus où donner de la tête... On est donc parti faire un petit tour (non exaustif) de Belgique, à la découverte des crêpes de nos régions. Même si, dans les faits, il doit y avoir autant de recettes de crêpes belges que d'histoires de familles.