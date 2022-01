Tour d'Europe des différents types de gnocchis avec Carlo De Pascale

Des gnocchis de potiron ou de potimarron. Faites sécher et cuire au four le cucurbitacée. Écrasez le ensuite et ajoutez de la farine, voire du jaune d'œuf, et des biscuits aux amandes, les fameux Amaretti.

Dans d'autres cultures, des sortes de gnocchis sont utilisées comme repas principaux. On retrouve par exemple des hodgils d'avoine en Écosse, des gâteaux de riz en Corée ou des spätzels en Alsace. Ces derniers se présentent sous une préparation assez homogène qui est ensuite divisée en vermicelles grâce à une grille au-dessus d'une casserole d'eau.