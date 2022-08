Tour d’Espagne : Thomas De Gendt emmène la sélection de Lotto-Soudal pour la Vuelta

L’équipe Lotto Soudal a annoncé mardi sa sélection pour le Tour d’Espagne qui débutera vendredi à Utrecht, aux Pays-Bas. Cedric Beullens, Steff Cras, Thomas De Gendt et Maxim Van Gils sont les quatre Belges qui se battront pour les victoires d’étapes de la formation WorldTour. La sélection est complétée par les Australiens Harry Sweeny et Jarrad Drizners, l’Italien Filippo Conca et le Polonais Kamil Malecki.

Avec déjà sept Vueltas à son actif, Thomas De Gendt a de l’expérience dans ce grand tour et guidera la jeune sélection. Parmi les coureurs, cinq débutent sur le tour d’Espagne.

"Je pense que nous avons une équipe forte et équilibrée pour ce dernier grand tour de la saison. Sans leader incontesté, mais qui offre des possibilités à chacun de tenter sa chance. Avec Thomas De Gendt, nous avons quelqu’un qui a tout vu et tout vécu", a dit le directeur sportif, Kurt Van de Wouwer. "En 2017, il a remporté une étape de la Vuelta et au dernier Giro, il a prouvé qu’il était encore capable de gagner des étapes. Il peut guider nos jeunes coureurs qui font leurs débuts sur grand tour : Beullens, Drizners et Conca."