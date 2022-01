Le Tour d'Espagne cycliste 2023 se déroulera du samedi 19 août au dimanche 10 septembre entre Barcelone et Madrid, ont annoncé lundi les organisateurs. La capitale catalane sera le cadre d'une épreuve contre-la-montre par équipes le premier jour et le lieu de départ de la deuxième étape. Barcelone a déjà été la ville de départ de la Vuelta en 1962. Le reste du parcours sera révélé plus tard.

Cette année, la Vuelta s'élancera de Utrecht aux Pays-Bas le vendredi 19 août, là encore par un chrono par équipes. Deux autres étapes emprunteront les routes néerlandaises avant une journée de repos le 22 août. Le départ de la 4e étape sera donné de Vitoria-Gasteiz, au pays basque, le 23 août. La course s'achèvera le dimanche 11 septembre à Madrid.

La ville espagnole de Bilbao sera le lieu de départ du Tour de France 2023 le 1er juillet.