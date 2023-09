Tour d'Emilie : Cecile Uttrup Ludwig s'adjuge la course féminine après une offensive dans la montée finale

Cecile Uttrip Ludwig a remporté le Tour d'Émilie féminin (1.Pro), course cycliste disputée samedi sur 103,5 kilomètres entre Carpi et San Luca en Italie. La Suissesse de l'équipe FDJ-SUEZ a remporté la victoire en solitaire après une attaque tardive, devant sa coéquipière italienne Marta Cavalli et la Française Juliette Labous (dsm-firmenich).

Au bout d'une journée contrôlée par les favorites, la course s'est décantée dans la montée finale. Uttrup Ludwig a pris la poudre d'escampette à moins de deux kilomètres du final et a creusé un écart décisif sur ses concurrentes, arrivées au compte goutte dans son sillage. La Suissesse remporte ainsi la 17e victoire de sa carrière, la 3e de la saison après deux victoires d'étape sur le Tour de Scandinavie en août. Cecile Uttrup Ludwig succède à l'Italienne Elisa Longo Borghini, lauréate en 2022 ainsi qu'en 2015 et 2016. La course masculine, qui s'étend sur 204,1 kilomètres mais relie également Carpi à San Luca, se terminera plus tard dans l'après-midi.