Tour d'Arabie Saoudite : Santiago Buitrago remporte la 2e étape, le jeune Belge Maxim Van Gils 4e

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a remporté la deuxième étape du Tour d'Arabie Saoudite entre Taibah Université et Abu Rakah au terme de 164 kilomètres et d'un final en bosse assez exigeant. Le Colombien décroche là sa toute première victoire professionnelle, il s'empare également du maillot de leader. Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl Team) est arrivé en deuxième position, Anthon Charmig (Uno-X Pro Cycling Team) à la troisième place.

Le premier Belge est arrivé juste derrière, en quatrième position : il s'agit du jeune Maxim Van Gils (Lotto Soudal) qui est également 4e du classement général.

Buitrago a lancé un sprint de loin à près d'un kilomètre de la ligne d'arrivée, surprenant Bagioli qui n'est pas parvenu à contrer suffisamment. Caleb Ewan a pris la 6e place sur cette étape difficile, prouvant son état de forme à quelques semaines de Milan-Sanremo.

Mardi, l'Australien avait remporté mardi la première étape de ce Tour d'Arabie Saoudite. Jeudi, l'étape emmènera le peloton entre Tayma Hadaj Well et la vieille ville Al-'Ula, une étape de plus de 180 kilomètres.