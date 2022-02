Tour d'Andalousie : Wout Poels vainqueur final, Lennard Kämna de la 5e et dernière étape

Wout Poels (Bahrain - Victorious) est le vainqueur final de la 68e édition du Tour d'Andalousie cycliste (2.Pro). Dimanche la 5e et dernière étape menait les coureurs de Huesa à Chiclana de Segura, où l'arrivée était jugée après 146,4 km au sommet d'une montée de 6,4 km à 5,6% de déclivité moyenne et a été enlevée en solitaire par l'Allemand Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), parti à 3,4 km du but, devant les Italiens Lorenzo Fortunato (EOLO Kometa), 2e à 4 secondes, et Alessandro Covi (UAE Team Emirates), 3e à 10 secondes. Floris De Tier (Alpecin-Fenix) a été le premier Belge à franchir la ligne d'arrivée, 9e à 39 secondes.

Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain - Victorious) s'était emparé de la tête de la course grâce à sa victoire dans la 4e étape samedi. Il avait terminé 2e de l'édition 2018 derrière Tim Wellens. Il enlève à 34 ans son 21 succès pro et succède au palmarès de cette "Ruta del Sol" au Colombien Miguel Angel Lopez.