Tour d'Andalousie : Magnus Sheffield s'impose en solitaire, Covi conserve le maillot de leader

Magnus Sheffield a remporté la troisième étape du Tour d'Andalousie en solitaire après un gros effort, tout en puissance, dans le dernier kilomètre. L'Américain de 19 ans s'offre sa première victoire professionnelle devant Simon Clarke et Stan Dewulf.

Troisième jour de course sur la Ruta del Sol et un nouveau parcours accidenté au programme des coureurs avec 153km entre Lucena et Otura.

Un groupe de quatre Espagnols fausse rapidement compagnie pour faire la course en tête. Le peloton gère l'écart et à une trentaine de kilomètres Lennard Kamna attaque à son tour et rejoint les premiers offensifs du jour.

Mikel Landa et Miguel Angel Lopez tentent ensuite à leur tour de dynamiter la course et un petit groupe d'une vingtaine de coureurs se retrouve à l'avant. On y retrouve notamment le maillot jaune Alessandro Covi.

L'écart est d'une vingtaine de secondes à 7km de l'arrivée avec le peloton et le groupe de tête perd petit à petit son avantage puisque seul Mikel Landa roule devant.

Ineos prend les commandes du groupe de tête à 3km de l'arrivée et imprime un gros tempo, sous l'impulsion d'Eddie Dunbar. Dans un virage à 2.5km, une chute se produite dans le groupe de tête et désorganise complètement le groupe. Ils ne sont plus qu'une dizaine en tête.

Lennard Kamna tente de partir seul à moins de deux kilomètres de l'arrivée et crée un petit écart. Magnus Sheffield reprend Kamna et part seul, tout en puissance, à moins d'un kilomètre de l'arrivée. L'Américain de chez INEOS s'impose en solitaire alors que Simon Clarke règle le sprint du petit groupe de poursuite et termine deuxième devant le Belge Stan Dewulf.