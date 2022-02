Tour d’Andalousie : Le Belge Rune Herregodts remporte la première étape au terme d’une longue échappée

Le Belge Rune Herregodts a remporté la première étape du Tour d’Andalousie et s’empare donc du premier maillot de leader après une longue échappée. Le coureur de la Sport Vlaanderen-Baloise a été le plus fort du groupe de tête dans la montée finale.

La Ruta Del Sol débutait ce mercredi avec une étape longue de 200km entre Ubrique et Iznajar. Un parcours accidenté qui devrait sourire aux échappés ou aux puncheurs.

Un groupe de huit coureurs se détache rapidement avec deux Belges de la formation Sport Vlaanderen-Baloise en son sein, Lindsay De Vylder et Rune Herregodts. L’écart grandit et atteint plus de six minutes.

Rune Herregodts accélère et le groupe se réduit. A 15 kilomètres de l’arrivée, ils ne sont plus que six devants et comptent 3 minutes d’avance sur un peloton emmené par les formations BikeExchange, Ineos et Bora.

A 10km de l’arrivée, l’écart est encore de plus de deux minutes et les échappées sont donc bien partis pour se jouer la gagne.

C’est donc les six hommes de tête qui entrent en tête dans la montée finale de 1.4km et personne ne prend la responsabilité de lancer la première offensive.

A 900m de l’arrivée, l’Espagnol Ander Okamika place une attaque mais le groupe se reforme. La victoire va se jouer dans un sprint long en côte et à ce petit jeu-là, Herregodts est le plus fort et remporte la première étape du Tour d’Andalousie et s’empare dans le même temps du maillot de leader.