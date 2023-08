L''Estonien Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) s’est adjugé la 3e étape du Tour d’Allemagne (2.Pro) courue samedi sur 173,8 km entre Arnsberg et Essen. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) reste en tête du classement général.

Après un début d’étape animé, une échappée de trois coureurs s’est formée avec l’Allemand Juri Hollmann (Movistar), le Néerlandais Frank van den Broek (DSM-Firmenich) et le Français Mattéo Vercher (TotalEnergies) mais le trio a déjà été repris à 71 km du but. L’Autrichien Michael Gogl (Alpecin-Decuninck) et le Français Fabien Grellier (TotalEnergies) ont relancé une échappée dans la foulée mais ils ont été repris à 37 km de la ligne. Le Français Anthony Turgis (TotalEnergies) a également tenté de fausser compagnie au peloton avant que le peloton ne fasse la jonction à 10 km de l’arrivée.

L’arrivée au sprint était inévitable et Mihkels a surpris les favoris pour s’imposer devant le Néerlandais Danny van Poppel (Bora-hansgrohe) et Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) pour décrocher la 2e victoire de sa carrière après une étape du Tour d’Estonie en 2022. Ilan Van Wilder conserve la tête du classement général avec 11 secondes d’avance sur l’Autrichien Felix Grossschartner (UAE Emirates) et 13 sur le Français Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers).

Le Tour d’Allemagne se termine dimanche avec la 4e étape entre Hanovre et Brême sur une distance de 175,6 km. Le Britannique Adam Yates est le tenant du titre