Tour d’Allemagne : Ilan Van Wilder s’adjuge la 1e étape et prend la tête du général

Ilan Van Wilder était le plus fort jeudi sur la première étape du 38e Tour d’Allemagne (2.Pro), disputée sur 179 kilomètres entre Saint-Wendel et Merzig. Le Belge de Soudal-Quick-Step a devancé Felix Grossschartner (UAE Team Emirates) et Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) dans une arrivée à trois. Van Wilder a remporté sa première victoire professionnelle et prend la tête du classement général.

Dans cette étape vallonnée dans la Sarre, une échappée de six coureurs s’est formée dans la première partie de la course, avec les Allemands Oliver Mattheis, Jasper Pahlke (Bike Aid), Silas Köch (Saris Rouvy Sauerland Team), Vincent John (Rad-Net Osswald), Albert Gathemann (P&S Benotti) ainsi que Harm Vanhoucke (Lotto Dstny).

Malgré les différentes accélérations de Vanhoucke en tête de course, tous les hommes de tête ont été rattrapés par le peloton à 41 kilomètres de l’arrivée. La décision s’est faite dans l’Ellerberg, côte de 1,8 kilomètre à 6,2% de moyenne située dans les dix derniers kilomètres.

Le Français Sivakov y a lancé une attaque, bien suivi par Van Wilder puis par l’Autrichien Grossschartner. Les trois hommes se sont disputés la victoire au sprint et le coureur 23 ans a fait parler sa pointe de vitesse.

Leader après le prologue de mercredi, Ethan Vernon (Soudal-Quick Step) abandonne le maillot rouge à son coéquipier et prend la quatrième place du général. Van Wilder y devance ses deux dauphins du jour : Grossschartner a neuf secondes de retard et Sivakov dix.

Vendredi, un parcours du même profil attend les coureurs pour la deuxième étape, qui reliera Cassel à Winterberg sur 201,3 kilomètres. Le Tour d’Allemagne se termine dimanche à Brême. Il avait été remporté en 2022 par le Britannique Adam Yates et le dernier belge à s’y être imposé était Jasper Stuyven, en 2019.