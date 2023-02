Tour d’Algarve : Tom Pidcock brille au sommet de l’Alto de Malhao, Van Wilder 3e et en course pour la victoire finale

Thomas Pidcock a remporté la 4e étape du Tour d’Algarve samedi entre Albufeira et l’ascension de l’Alto de Malhao (178 km). Sur les raides pentes (2,5km à 9,8% de moyenne) du dernier col du jour, le Britannique de l’équipe Ineos a devancé de quelques mètres le Portugais Joao Almeida et le Belge Ilan Van Wilder qui a franchi la ligne avec cinq secondes de retard. Le Colombien Sergio Higuita et Jai Hindley complètent le Top 5.

Pidcock, qui vient de reprendre sa saison sur route après un hiver bien rempli en cyclocross, s’empare par la même occasion du maillot de leader, détenu jusque-là par le Danois Magnus Cort Nielsen. Un maillot qu’il devra défendre dimanche sur la dernière étape, un contre-la-montre complètement plat de 25 kilomètres dans les rues de Lagoa.

Les écarts au général sont en effet serrés. Van Wilder, compétitif dans les chronos, est en effet 2e du général avec uniquement 5 secondes de retard sur Pidcock. Joao Almeida, 3e, n’en compte quant à lui que 7 secondes de retard. Neuvième et dixième du général, Filippo Ganna (+31) et le champion du monde du chrono Tobias Foss (+32) ont également un beau coup à jouer sur cette dernière étape qui désignera le successeur de Remco Evenepoel, vainqueur en 2022.