Tour d’Algarve : Remco Evenepoel a faim de victoire après sa deuxième place à Valence

Le natif de Schepdael a commencé l’année en terminant deuxième du Tour de Valence derrière le Russe Aleksandr Vlasov malgré une étape gagnée et le maillot de leader durant les 3 premières étapes.

Le Belge était plutôt content de lui et garde les pieds sur terre. "C’est vrai que la course fut de qualité, et l’adversité aussi. Je m’incline face à un grand champion mais de peu. Je n’ai perdu le maillot jaune qu’au cours des 500 derniers mètres de la troisième étape, ce n’est donc pas un drame en soi.

Une première course de telle ampleur me donne réellement de belles perspectives pour la suite, une fameuse motivation car j’ai encore tant de choses à apprendre." Une situation qu’il a connue sur le Tour d’Algarve 2020, mais il avait pu conserver son maillot.

Le Phénomène essaiera d’accrocher une nouvelle victoire à son palmarès en succédant au coureur Portugais Joao Rodrigues.