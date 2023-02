Tour d’Algarve : le maillot jaune Magnus Cort nargue les sprinteurs et remporte sa 2e étape consécutive

Très, très costaud, Magnus Cort ! Déjà vainqueur jeudi de la 2e étape du Tour d’Algarve, d’un cheveu devant Ilan Van Wilder, le moustachu danois a récidivé ce vendredi en empochant la 3e étape entre Faro et Tavira. Il conforte donc son maillot jaune et marque un petit plus les esprits.

Cette 2e victoire personnelle en terres portugaises, Magnus Cort est allée la chercher à 18 kilomètres de l’arrivée, quand il s’est isolé en tête avec un groupe de cinq autres costauds : Tom Pidcock, Valentin Madouas, Filippo Ganna, Tobias et Rui Costa.

Six hommes qui ont tenu tête au peloton pendant de longs kilomètres, gardant une quinzaine de secondes d'avance et frustrant l’essaim de sprinteurs qui espérait que ce 3e opus, assez plat dans le final, allait lui être favorable.

Au final, pas de sprinteurs à l’horizon mais un Magnus Cort qui confirme sa très belle forme en remportant sa 2e étape consécutive et en confortant ainsi son maillot jaune. Derrière, Filippo Ganna, 2e, fait la bonne opération en prenant quelques secondes de bonifications. 3e et meilleur sprinteur du jour, Jordi Meuuws, a, lui, ravalé les autres fuyards mais s’est montré un rien trop court pour fêter la victoire.