Tour d’Algarve : Gaudu vainqueur au sommet sur la 2e étape, Evenepoel 6e, chute dans le sprint final

David Gaudu a remporté la 2e étape du Tour d’Algarve jeudi entre Albufeira et Foia (182,4 km) au sommet de l’Alto de Foia, ultime ascension du jour (7,7 km à 6,1%). Le Français de l’équipe Groupama-FDJ s’est imposé au terme d’un sprint en comité réduit alors qu’aucun coureur n’a osé défier le vent de face dans les derniers kilomètres.

Remco Evenepoel, vainqueur sur cette même ligne d’arrivée en 2020, est resté enfermé dans les derniers hectomètres et n’a pas pu rivaliser avec ses adversaires au sprint. Il a finalement pris la 6e place alors que Tobia Foss et Sergio Higuita, très bien placés dans les 50 derniers mètres, se sont télescopés et ont vu leurs chances de victoire s’évanouir.

Gaudu a dès lors devancé l’Italien Samuele Battistella (Astana) et le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). Brandon McNulty et Daniel Felipe Martinez complètent le top 5. Gaudu s'est par la même occasion emparé du maillot de leader avec une petite seconde d'avance sur McNulty et Remco Evenpoel (3e), ex aequo avec Hayter, Martinez et Julien Bernard.

Vendredi, la 3e étape entre Almodovar et Faro devrait sourire aux sprinteurs tandis que les étapes de samedi (contre-la-montre) et de dimanche (arrivée pour puncheurs) devraient donner sa physionomie finale au classement général.