Tour à tour virtuellement qualifiés, l’Allemagne et le Costa Rica quittent le Mondial après un superbe duel

L’Allemagne et le Costa Rica sont passés par toutes les émotions jeudi soir lors d’un duel palpitant qui s’est finalement soldé par une spectaculaire victoire 2-4 de la Mannschaft. Un succès insuffisant pour les Allemands qui récoltent 4 points dans ce groupe E, comme l’Espagne – battue contre le Japon -, mais avec une différence moins importante (+1) que celle de la Roja (+6).

Les Allemands ont mis le pied sur l’accélérateur très vite dans cette rencontre et ont trouvé la voie du but dès la 10e minute via Serge Gnabry (10e). Peut-être trop confiants, les Allemands ont gaspillé pendant le reste de la première mi-temps et laissé les Costaricains dans le match.

Les Centro-Américains sont d’abord passés à côté de l’égalisation avant la pause avant d’égaliser contre le cours du jeu via Yeltsin Tejeda (58e).

Surprise, l’Allemagne a réagi brutalement mais a frappé trois fois le poteau via Musiala (60e et 68e) et Rüdiger (61e).

Groggy mais vivants, les Costaricains ont frappé en contre quelques minutes plus tard. Juan Pablo Vargas a profité d’une erreur de Neuer pour faire 2-1 et rendre le public costaricain complètement euphorique (70e)

Grâce à ce but, les Ticos étaient en effet virtuellement qualifiés pour les huitièmes avec le Japon, qui menait 2-1 face à l’Espagne au même moment.

L’illusion costaricaine n’aura finalement duré que trois minutes, Kaï Havertz égalisant à la 73e minute. L’attaquant de Chelsea a remis le couvert à la 85e (2-3) avant que Füllkrug ne fasse 2-4 dans les arrêts de jeu (90e+1) pour acter la victoire allemande.

Un succès au goût amer donc pour la Mannschaft, sortie en phase de poule du mondial pour la deuxième fois consécutive.