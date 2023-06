Toumani Camara drafté en NBA : "C'est un rêve d'enfant de pouvoir réaliser ça"

Toumani Camara est devenu le deuxième belge à se faire drafter en NBA (52e choix). Et l'on peut dire que le colosse de 2m03 est heureux.

Il en rêvait. Faire partie des 60 élus de la draft NBA. Même s'il va devoir se montrer, car pour l'instant son contrat n'est pas garanti, le rêve est bien là pour Toumani Camara comme il l'a expliqué sur les réseaux d'Eleven Sport.

"Je suis excité. Je n'avais pas les mots. C'est un rêve d'enfant et pouvoir réaliser ça, c'est inoubliable et c'est magnifique. Pouvoir faire ça pour mon pays, c'est énorme. C'est spécial, car ce n'est pas pour tout le monde. Cela fait sept ans que je travaille pour ce rêve et je peux enfin me concentrer sur le prochain objectif. C'est fou. Je n'arrive toujours pas à y croire."

La suite? Confirmer et se montrer : "Il faut rester confiant et croire en ses rêves, c'est important. Je dois être présent et me donner à fond au moment même pour voir ce que je peux faire aujourd'hui pour atteindre mes objectifs. En tout cas merci aussi au soutien. C'est une expérience que l'on va pouvoir vivre tout ensemble. Pouvoir créer cette atmosphère pour la Belgique, c'est immense", conclut le joueur.