Toumani Camara après sa semaine de folie : "Je vis toujours mon rêve, Portland me rappelle la Belgique"

Sourire aux lèvres, il a répondu aux questions des journalistes. "Comment je me sens après cette semaine un peu folle ? Ça va. Je suis toujours en NBA. Je vis toujours mon rêve. C’est juste une ville différente, un décor différent. J’ai hâte de commencer. Les gens ici sont très ouverts, Portland me rappelle un peu la Belgique. La même météo, pas mal de verdure. Quand le trade s’est officialisé, j’étais choqué. Ce n’est pas quelque chose auquel je m’attendais, je n’y pensais même pas. En tant que rookie, je donnais juste tout, je m’entraînais à la salle de sport. Et d’un coup, tout a changé."

Tout a changé, c’est le moins que l’on puisse dire. Alors qu’il y a quelques jours encore, il s’apprêtait à viser le titre avec des Suns qui dégoulinent de talent (Durant, Booker, Beal…), il se retrouve donc désormais à Portland, équipe qui vient de clore le (long) chapitre Damian Lillard.

Après 11 saisons à porter l’équipe sur ses épaules, le meneur a largué les amarres en direction de Milwaukee. Forcément, sportivement ça chamboule tout, même si les Blazers auront magnifiquement su fructifier le départ de leur star en densifiant sensiblement leur effectif (arrivées de Malcolm Brogdon, Deandre Ayton en plus de la draft du phénomène Scoot Henderson).

Alors, quel rôle pour le Belge ? Sans surprise, il ne devrait pas différer trop de celui que comptait lui offrir Phoenix. A Portland, aussi, les tâches de Camara seront ingrates. Mais il le sait : "J’apporte de l’énergie. Je ferai ce qu’ils me demandent. Je suis polyvalent et je peux défendre sur les petits et les grands. Je dois m’appliquer et rentrer les tirs ouverts. Ma défense, c’est mon point fort" analyse-t-il très lucidement.

Alors, plus de temps de jeu pour le Belge ? Paradoxalement, c’est difficile à dire. A Portland, il y aura moins de stars, c’est une certitude. Mais il y aura sans doute encore davantage de joueurs au niveau similaire qui tenteront de gratter des minutes. Dans cette nouvelle équipe – qui ne l’a pas drafté mais au sein de laquelle il avait fait un work-out – Camara va donc devoir se retrousser les manches pour prouver que, oui, il a sa place en NBA. Dans un rôle bien à lui, d’éboueur de service, habilité à faire les tâches que les autres ne daignent pas faire.