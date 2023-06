Toulouse et Liège, entre Meuse et Garonne, leurs cœurs balancent…

Originaire de Liège en Belgique, Geneviève Furnémont est une femme aux multiples talents. Guide, conférencière et auteure de polars historiques, elle a consacré sa vie à l’étude et à la transmission de la culture artistique.

Geneviève a fait ses études à l’université de Liège dans les années 80, se spécialisant en histoire de l’art. Sa formation pluridisciplinaire l’a conduite à explorer diverses périodes artistiques, des primitifs flamands à l’art contemporain, en passant par l’art roman. Elle a obtenu une licence en Islamologie et a présenté deux maîtrises en histoire de l’art, l’une portant sur l’architecture du XVIIIe siècle et l’autre sur l’enluminure de Carcassonne.

Guide-conférencière de profession, Geneviève exerce son métier avec passion. Installée dans le centre-ville de Toulouse depuis 1989, elle consacre son temps à partager ses connaissances et sa passion pour l’art avec un public avide de découvertes. Elle a développé son propre programme de conférences et dispose d’une riche collection de 400 sujets, auxquels elle en ajoute de nouveaux chaque année. Elle intervient également à l’Université du Temps Libre et collabore avec divers groupes et associations.

L’art moderne et contemporain est le domaine de prédilection de Geneviève. Depuis plus de vingt ans, elle décrypte ces mouvements artistiques dans les musées avec enthousiasme. Ses auditeurs apprécient particulièrement sa voix captivante et sa pédagogie inspirante. Sa passion pour l’art s’exprime également à travers l’écriture. Geneviève a publié un roman policier basé sur les aventures des Marranes au XVIIe siècle dans la ville rose, ainsi que deux ouvrages sur l’Art Nouveau et l’Art Déco dans la capitale occitane.

Une citation de Pablo Picasso résume bien l’état d’esprit de Geneviève Furnémont :

"L’art lave notre âme de la poussière du quotidien".

Sa mission est de partager cette conviction avec les autres, de les inspirer et de les guider dans la découverte de l’art et de l’histoire. Avec son savoir approfondi et son amour pour son métier, Geneviève apporte une précieuse contribution à la préservation et à la diffusion de la culture artistique.

Geneviève Furnemont | Site Web - Geneviève Furnémont | Instagram