Toujours plus de publicités sur YouTube ? Les utilisateurs se plaignent

Et si Google mettait tout en œuvre pour forcer les utilisateurs à souscrire un abonnement YouTube Premium afin de se débarrasser de la publicité ? C’est une question qu’on peut se poser, depuis que la plateforme de la firme de Mountain View a mis les bouchées doubles sur le nombre d’annonces diffusées avant chaque vidéo.

En effet, depuis quelques jours, les utilisateurs de Reddit et Twitter sont nombreux à se plaindre du nombre de publicités impossibles à passer avant et pendant les vidéos. Si la publicité sur YouTube n’a rien de nouveau, il semblerait que ces derniers temps, elles soient beaucoup plus nombreuses.

Certains utilisateurs ont du patienter devant 5 vidéos d’affilée, tandis que d’autres ont vu jusqu’à 10 annonces s’enchaîner, et ce sans pouvoir les zapper. Sur Twitter, YouTube a expliqué que cela peut se produire “avec un certain type de format d'annonce appelé annonces bumper (diffusées avant la vidéo, ndr), car elles ne durent que jusqu'à 6 secondes.”